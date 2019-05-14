الجينز الرمادي موضة صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: يتربع الرمادي على عرش ألوان موضة السراويل الجينز في صيف 2019؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مؤخرا مثل Zara وIsabel Marant وBalenciaga و7 For All Mankind . وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن اللون الرمادي يكسو كل أشكال السراويل الجينز، بدءا من الجينز السكيني ذي القصّة الضيقة للغاية مرورا بجينز الأمهات ذي الوسط العالي وصولا إلى جينز "البوي فريند" ذي القصّة الواسعة والمترهلة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الرمادي يندرج ضمن الألوان المحايدة؛ لذا فهو يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، خاصة مع الأسود والأبيض والوردي والفضي.

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