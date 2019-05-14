طريقة تحضير كنافة بالتيراميسو

اختراعات الكنافة لا تنتهي، وخاصة في رمضان، فهي الحلوى المميزة لهذا الشهر الكريم، بداية من صنعها بالكريمة والقشدة بالطريقة التقليدية، وحتى الملفوفة منها وصولا للكنافة بالمانجو، والكنافة بالدولسي دي ليتشي، وفيما يلي طريقة عمل كنافة التيراميسو: طريقة عمل الكنافة النابلسية المكونات كنافة سكر بودرة حليب مكثف محلى 2 علبة قشطة 1/2 كيلو كريمة 2 كيس كريم شانتيه قهوة سريعة التحضير طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو للزينة: كريم شانتي Advertisements وكاكاو خام طريقة تحضير الكنافة بالجبن على الفحم طريقة التحضير تفتت الكنافة وتحمر في السمن. تقلب الكنافة مع السكر البودرة. تخفق الكريمة مع الكريم شانتي بالمضرب الكهربائي، حتى يتماسك الخليط. يضاف الحليب المكثف والقشدة والقهوة سريعة التحضير. انتشرت في المطاعم مؤخرا.. ما هي "الكنافة بالدولسي دي ليتشي"؟ توضع طبقة من الكنافة، ثم طبقة من كريمة التيراميسو، وهكذا حتى تنتهي بالكريمة. تزين الكنافة وتقدم باردة. ​

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