يُعد العرقسوس واحدا من المشروبات التي يتناولها العديد بكثرة، خلال شهر رمضان المُبارك، فله مذاق خاص يفضله البعض، إلا أنه قد يترك الإفراط فيه العديد من المشكلات الصحية.

وكان الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، حذر من تناول مشروب العرقسوس بكثرة خلال شهر رمضان.

وأوضح "الناظر"، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه يرطب الجسد ويمنع العطش، لكنه له تأثير على الجسم يماثل تمامًا تاثير الكورتيزون، حسبما ذكرت بعض الأبحاث العلمية.

ونصح الاستشاري المرضى الذين يعانون من الضغط العالي ومشاكل بالكلى، بعدم شرب العرقسوس تمامًا لما قد يمثله من خطورة عليهم.

ويرصد "هُن" أضرار الإفراط في تناول العرقسوس:

ارتفاع ضغط الدم

انخفاض مستوى البوتاسيوم

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انقطاع الحيض مُبكرًا

الشعور بالصداع

انخفاض الرغبة الجنسية لدى الذكور بسبب خفض هرمون التستوستيرون

يُعد من المشروبات غير الآمنة، على السيدات الحوامل، حيث يرفع خطر الولادة المبكرة، وقد يصل في بعض الحالات إلى الإجهاض التلقائي للجنين.

تفاقم الإصابة بفشل القلب الاحتقاني.

يعمل العرقسوس كهرمون الإستروجين في الجسم، ما يؤدي لاضطراب الهرمونات.

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