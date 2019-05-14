طريقة عمل سلطة التبولة الشامية

التبولة من السلطات الشعبيّة المشهورة في بلاد الشام وخاصّةً لبنان الذي يتميز بعدد من المقبلات والسلطات التي تمتلك نكهة خاصة ومذاق شامي أصيل، والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المطبخ المصري. ويقدم "هُن" طريقة عمل سلطة التبولة، بطريقة بسيطة وخطوات يمكنك تنفيذها بسهولة. المكونات ثلاثة أكواب من البقدونس المفروم. أربع حبات من الطماطم المفرومة إلى مربّعات. حبة من البصل المفروم. نصف كوب من النعناع المفروم. ربع كوب من البرغل. ربع كوب من زيت الزيتون. ربع كوب من عصير الليمون الحامض. ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح. Advertisements طريقة التحضير - يُغسل البقدونس والنعناع جيّداً، ثمّ يفرمان. - تُغسل الطماطم وتفرمُ إلى مكعّبات ثمّ يفرم البصل فرماً ناعماً. - يوضع البقدونس، والنعناع، والطماطم والبصل في وعاءٍ كبير. يضافُ البرغل ثمّ تخلطُ المكوّنات جيّداً. - يضافُ الزيت، وعصير الليمون الحامض، والملح وتخلطُ المكوّنات. - توضَع في طبق التقديم. ​

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