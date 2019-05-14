يتناول معظم الأشخاص بذور عباد الشمس التي تحتوي على السعرات الحرارية والمعادن وموانع التأكسد والفيتامينات.

ويقدم "هُن" فوائد بذر عباد الشمس

فوائد بذر عباد الشمس

للحامل

-التخفيف من ألم الحمل

-يزيد من قوة العظام وصلابتها.

-يعزز نمو الجنين.

-يحسن من صحة الأنسجة

للجسم

- تحتوي بذور عباد الشمس على الأحماض الدهنية، والذي بدوره يقلل من نسبة الدهون السيئة بالدم.

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- يزيد من نسبة الدهون الحسنة وأظهرت بعض الدراسات إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض دهني يقلل من الإصابة بالأمراض المرتبطة بالشريان التاجي والجلطات.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

إلى جانب احتوائها على فيتامين هـ، فهي غنيةٌ أيضاً بالسيلينيوم، والذي يشتهر بخصائصه المضادة للتأكسد، ويساعد على إصلاح وبناء الحمض النووي في الخلايا التالفة، مما يمنع الخلايا السرطانية من الانتشار.

للبشرة

تحتوي على مضادات التأكسد التي تساهم في القضاء على الجذور الحرة، والسموم المسؤولة عن بعض المشاكل الجلدية، وتخفف من ظهور التجاعيد، وتساعد على مكافحة البثور، وتحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، ويمنح الاستخدام المنتظم لزيت بذور دوار الشمس البشرة نضارةً وتألُقا.

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