"الصحة العالمية" تنصح الصائمين: ابتعدوا عن هذه الأطعمة

وضعت منظمة الصحة العالمية نصائح خاصة بعادات الطعام في أوقات الصيام، خلال شهر رمضان، حيث توجد بعض الأطعمة المضرة بصحة الجسم خلال الصيام وتؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش.

فمن ضمن الأطعمة التي حذرت منها "الصحة العالمية"، الأطعمة المقلية حيث حذر الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي للتغذية بالمنظمة، من تناول الطعام المقلي، وأيضًا الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الملح والبهارات، لتقليل شعور الصائم بالعطش.

وأكد "الجوالدة" ضرورة عدم الإكثار من شرب المياه بعد الإفطار مباشرة، لأن المعدة يكون حجمها صغيرا وفي وضع غير نشط، وبالتالي تصاب بالإرهاق عند شرب المياه بكميات كبيرة.

ونصح "الجوالدة" بتوزيع الكمية التي يحتاجها الجسم من المياه، التي تتراوح بين 8-12 كوبا من الماء وهذا يوازي حوالي لترين، وبالتالي يجب توزيع هذه الكمية بين الإفطار والسحور.

وأشار إلى أن المياه مفيدة جدًا بعد ساعات طويلة من الصيام، لأنها تعمل عملية "غسيل" للجهاز الهضمي والكلى والأمعاء، وبالتالي تساعد على تخلص الجسم من السموم.

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​ونصح المستشار الإقليمي للتغذية بالمنظمة بعدم شرب العصائر الصناعية والمشروبات الغازية على وجبة الإفطار والسحور، لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري.

فالمشروبات الغازية على معدة فارغة تسبب انقباض الأوعية الدموية وعدم تدفق الدم للمعدة، وبذلك تسبب صعوبة في الهضم وبالتالي الشعور بتقلصات وآلام.

وعن تناول الحلويات في رمضان، نصح "الجوالدة" بعدم تناولها بعد الإفطار مباشرة، ويفضل تناول كميات قليلة منها بعد ساعتين من الإفطار، لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات والدهون المشبعة التي تزيد العبء على المعدة.

كما أن تناول الحلوى بعد الإفطار مباشرة يتسبب في تخمر الطعام بالمعدة، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالتلبك المعوي والانتفاخ الشديد.

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