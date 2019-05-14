سلال الأبطال.. الهدية الرمضانية للعمال الشقيانين في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم :

لا يرتدي كل الأبطال بدلات خاصة، ولا يتمتع جميعهم بقدرات خارقة، فهؤلاء الكادحون بصمت أحق من غيرهم بلقب "البطل". لهذا، قامت مجموعة من المغتربين في دولة الإمارات بالاحتفاء بهؤلاء الأبطال خلال شهر رمضان المبارك عن طريق منحهم سلال من المواد الغذائية.

وبحسب صحيفة "خليج تايمز"، قال رهيت شارما مؤسس مشروع "بينك مانجو"، 26 عامًا، إن فكرة تقديم السلال إلى العمال الكادحين بدأت قبل 3 سنوات، وتضم الآن 20 عضوا، يقومون بتوزيع السلال في العديد من مواقع العمل التي يتواجد بها هؤلاء الأبطال الذين يعملون في نهار رمضان في ظروف طقس شديدة الصعوبة.

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وأضاف: "المشروع عبارة عن فكرة بسيطة، عدد قليل من العقول الشابة التي لديها فائض في الدخل يمكنهم من المساهمة في سعادة المجتمع ورفاهيته".

وتابع بإن المشروع تعاون مع "Joi gifts" وهو محل لبيع الزهور في دبين لتقفديم السلال في شكل مبهج لهم، مشيرًا إلى أن تلك هي المبادرة الـ13 لتقديم الهدايا للعمال، وانطلقت منذ أول أمس الأحد.

ويقدم "مشروع الأبطال" 5 أنواع مخلفتة من سلال الهدايا، ويحتوي كل نموذج على مزيج من المواد الغذائية مثل الأرز والزيت والسكر والشاي وأدوات النظافة مثل، فرشاة الأسنان والشامبو والصابون.