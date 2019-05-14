الحبة بـ17 ألف جنيه.. فاكهة الدوريان التي تناولها ضيوف "رامز في الشلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

باتت عادة أن يطل علينا رامز جلال ببرنامج مقالب ساخر في رمضان من كل عام، إلا أنه هذه المرة حرص أن يذهب بضيوفه -أو ضحاياه على حد تعبيره في بعض حلقاته- إلى بلد بعيد، حيث شلالات إندونسيا.

كان كل شىء خلال الحلقات مرتبط بهذه البلد، ومن بين ذلك فاكهة الدوريان التي يأكل منها ضيوفه.

البعض منا قد لا يعلم شيئًا أو لم يتناول هذه الفاكهة أبدًا، وهي واحدة من أندر وأعجب الفواكه في العالم، فهي تتميز بمواصفات خاصة، وطعمها قريب من زبدة الفول السوداني أو القشدة، ورائحتها كريهة، وغالية الثمن، ويختلف النوع الذي يزرع في إندونيسيا عن غيره في أي منطقة أخرى، إذ يتخذ شكلاً دائريًا.

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لعل ندرتها كان سببًا في غلاء سعرها في إندونسيا، إذ تنتج شجرة الروبيان 20 حبة كل ثلاثة أعوام. والحبة الواحدة منها يصل سعرها في أسواق إندونسيا إلى 1000 دولار (أي ما يعادل 17 ألف جنيه). وهذا النوع من فاكهة الدوريان "durian" نادر جدًا ويعرف باسم "J-Queen"، وقد عبر عن هذه الندرة صورة لصندوق من فاكهة الدوريان دون لسعره 14 مليون روبية للحبة الواحدة- وفق ما نشرت صحيفة "الجارديان".

ووفقًا للموقع الإخباري الإندونيسي "Tribunnews"، فإنه تم بيع قطعتين فقط من فاكهة الدوريان المعروضة في الأسواق طيلة شهرين.

وفاكهة الدوريان موطنها الأصلي هو جنوب شرق آسيا ولكن لم يكن معروفًا في أوربا منذ حوالي 600 عام.

وسبق أن تسببت حمولة من فاكهة الدوريان في تعطل رحلة طيران بعد رفض المسافرون الصعود على متن الطائرة بسبب الرائحة الكريهة لهذه الفاكهة.