فيديو| لأول مرة حلا شيحة تعترف بانفصالها وتتحدث عن حياتها الشخصية: مش مهم الناس

حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة على برنامج "حلوة رمضان"، وتحدثت في أول تصريحات تليفزيونية لها عن طلاقها الذي تم منذ عدة أشهر بحسب مصادر مقربة منها.

وبدأت حلا شيحة حديثها قائلة إنها دائما ما تكون نفسها، "من زمان لدلوقتي وحتى كل التغيرات اللي مريت بيها، لازم أبقى أنا ومش بيهمني رأي الناس أنا مش بتأثر أوي بالناس اللي حواليا، بالعكس اللي أنا حاباه وعايزة أعمله ده اللي بيأثر فيا أكتر".

وأكملت حلا أنها تتبع أحلامها، وكل ما تود فعله تحققه فعلا، "في وقت كانت الناس كلها عكسي، ورغم كدة عملت اللي أنا عايزاه بقوة كدة وبإرادة قوية جدا، ودلوقتي أنا حاسة إن أنا عايزة أبقى أنا، فلما حسيت إني مش الشخصية دي مشيت".

تحدثت حلا شيحة كذلك عن صدقها مع نفسها، "مش عايزة أضحك على نفسي"، وعبرت عن استيائها ممن ينتقدها، "بنتكلم طول الوقت عن بعض بسوء ظن في وقت ممكن يكون إحنا جوانا مشاكل، الناس بتقول ليه بتعمل نقلات، أنا بدور إزاي أكون أنا صادقة مع نفسي".

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وخلال البرنامج، انتقلت حلا شيحة من الحديث عن نفسها إلى أمومتها التي استمرت 11 عاما، ولديها 4 أبناء، "أنا متعلقة بولادي جدا، وولادي متعلقين بيا جدا، وكنت عارفة إن في فترة التغييرات دي هبعد عن حاجات في حياتي".

وأعلنت لأول مرة عن الانفصال المتوقع من زوجها، وقالت إن 2 من أبنائها سيكونون معها والآخران مع والدهما الكندي يوسف هاريسون، موضحة أنها ستأخذ الصغيران، بينما يستمر الكبار في العيش في كندا، "ده الأحسن لهم"، موضحة أن هذا الإحساس مؤلم بشدة، خاصة وأنها كانت تقضي معهم الوقت طوال 11 عاما، "وكنت بحب أعملهم كل حاجة بنفسي".

وأضافت أنها كانت قوية بشدة، دون الدخول في أسبابها للتغيير ولكنها رأته أمرا طبيعيا جدا، "أنا أخدت القرار بقوة أني هرجع بلدي وهكون موجودة في بلدي"، وأكملت عن أولادها، "مكنتش بقدر أبطل عياط، ودموعي مكنتش بتقف بجد، وأنا في المطار كل شوية ألف أشوفهم، ولادي الكبار عندهم 11 و10 سنين، الموقف صعب بس كان عندي يقين وإيمان بربنا أن ده هيتغير".

لم تقطع حلا شيحة الاتصال بهم وتحاول أن تكون علاقتهما جيدة طوال الوقت، وتحدثت حلا شيحة صراحة عن طلاقها وقالت "رغم إن إحنا منفصلين، بس بينا أولاد، وأنا أم وأنا بحب أولادي يبقوا معايا".

وأوضحت أن الأطفال يعيشون مع والدتها في بيتها، "حتى لما بنزل الشغل عايزاهم معايا وعايزة أحضنهم، وكل ده بيديني قوة إن أنا هنجح، وهبقى حاجة".

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