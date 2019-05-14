في أول عيد أم لها.. ميجان ماركل تحتفل مع مولودها بطريقتها الخاصة

شاركت دوقة ساسيكس ميجان ماركل، عبر الحساب الرسمي على "إنستجرام"، صورة لمولودها، أرشي، تجسد احتفالها الأول بعيد الأم، الذي يصادف يوم 12 مايو في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

ونشر الحساب الرسمي، صورة لقدمي الطفل الملكي أمام أزهار "Forget-Me-Not" الشهيرة والمفضلة لدى الأميرة ديانا، في حديقة منزل وندسور، بحسب أيضًا ما ذكرته "روسيا اليوم".

Advertisements

وعلقت "ماركل" على الصورة: "علينا الإشادة بجميع الأمهات اليوم، في الماضي والحاضر وأمهات المستقبل، واللواتي فُقدن لكن ذكراهن باقية إلى الأبد، نحن نكرم ونحتفل بكل واحدة منكن، اليوم هو عيد الأم في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وكينيا واليابان، والعديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا، هذا أول عيد أم تحتفل به دوقة ساسيكس".

وحققت الصورة أكثر من نصف مليون إعجاب في أقل من ساعة، مع تهافت المعجبين الملكيين للتعليق عليها.

ووضعت ميجان ماركل مولودها الملكي الأول، يوم الاثنين الماضي، وقدمته مع الأمير هاري للعالم أجمع.

ويذكر أن بريطانيا تحتفل بعيد الأم في شهر مارس، على عكس أمريكا وعدد من دول العالم.

​