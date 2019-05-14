بعد الانتقادات.. أحمد السعدني يدعم مي عز الدين في "البرنسيسة بيسة"

دعم الممثل أحمد السعدني، الفنانة مي عز الدين، بعد الانتقادات التي تعرضت لها إطلالتها ودورها في مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، والذي يعرض خلال رمضان 2019.

وجاء الدعم في صورة لمي نشرها السعدني عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إحداها صورة لها من الواقع، والأخرى لشخصيتها في مسلسل البرنسيسة بيسة.

وأرفق السعدني صورة مي بتعليق "أنا متفرجتش عليكي لأني بصور بس دي هي دي وده مجهود مش طبيعي وعاجب ناس كتير مبروك وربنا يكملها لك على خير"، معللا عدم مشاهدته للمسلسل بأنه مشغول في تصوير أعماله.

نشر السعدني للصورة جاء بالتزامن مع إغلاق التعليقات، حيث اعتاد متابعوه التعليق على علاقته بالفنانة مي عز الدين عبر "إنستجرام"، ولكن الصورة رغم ذلك نالت كثيرا من الإعجابات تخطت الـ15 ألفا خلال ساعة.

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وكان آخر ما جمع مي عزالدين والسعدني نشرها صورا لهما سويا، وهو محتضنا إياها، وأرفقتها بتعليق "وحشتني أكتر صديق ليا.. تخيلوا لما تبقى واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف أقرب صاحب ليك لأكتر من شهرين لغاية دلوقتي.. وحشني بجد"، عبر "إنستجرام".

وأثارت الصورة تفاعل متابعي مي عز الدين وجددت الجدل حول وجود علاقة عاطفية بينهما، وكان من بين التعليقات "اتجوزوا".

يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" تعرض لكثير من الانتقادات السلبية، التي تحدثت عن دور وأداء مي عز الدين، خاصة من قبل رواد "السوشيال ميديا"، والذين اعتبروها تجسد نجوما عالميين، المسلسل من بطولة مي عز الدين وبوسي وأمير المصري، إخراج أكرم فريد، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى عمر وفاروق هاشم.

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