الامارات | «المنتقمون» يواصل صدارة إيرادات السينما الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن «المنتقمون» يواصل صدارة إيرادات السينما الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام المغامرات «أفنجرز»، الذي يحمل عنوان «أفنجرز: إند جيم» أو (المنتقمون: نهاية اللعبة)، إيرادات دور السينما الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما، مساء أول من أمس.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود، إيرادات بلغت 63.05 مليون دولار.

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وجاء في المركز الثاني فيلم «بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشو»، محققاً إيرادات بلغت 58 مليون دولار.

وحل ثالثاً فيلم الكوميديا «ذا هوستيل»، بإيرادات بلغت 13.53 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاء فيلم الرعب «ذا إنترودر»، الذي حقق إيرادات بلغت 6.6 ملايين دولار. واحتل المركز الخامس فيلم الكوميديا «لونغ شوت»، محققاً إيرادات بلغت 6.125 ملايين دولار.