الامارات | محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر سموه في زعبيل مساء أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان الفضيل من وجهاء وأبناء القبائل وأنجالهم الذين وفدوا من مختلف مناطق الدولة لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة.

وتبادل سموه وأبناء شعبه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، التهاني والتبريكات، داعين الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وسعادة وتسامح على مجتمع الإمارات، وأن يعيده على قيادتنا المعطاءة بدوام الصحة والعطاء، وعلى دولتنا العزيزة باطّراد التقدم والرخاء والاستقرار.

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وتناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، راجين الله العلي القدير أن يديمها من نعمة ويحفظها من زوال.

حضر الأمسية الرمضانية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان.