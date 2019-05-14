فساتين للمحجبات مزيّنة بالورود لإطلالة مميزة و منعشة

تحتاجين في مثل هذا الموسم الحار،إلى أزياء ذات طبعات حيوية وملونة، مع طابع راقي ومحتشم تزيد من انتعاش إطلالتك ومرحها. و أطلقت العديد من دور الأزياء فساتين مزينة بطبعات ونقشات الورود الملونة لموسم ربيع وصيف 2018، والتي تتميز بطابعها العصري مع موديلات محافظة بأكمام طويلة، لتصبح مثالية لإطلالتك في هذا الموسم. يُفضّل اعتماد أحذية وحقائب بألوان موحدة، على أن تختاري لونًا يجعل إطلالتك تبدو حيوية في حالة كانت ألوان الفستان هادئة، أما إذا كانت ألوان نقشات الفستان قوية وصريحة، فيفضل اختيار حقائب وأحذية بألوان هادئة. طبعات الورود الكبيرة ويُعد من أبرز التصاميم التي لفتت أنظارنا، الفساتين المزينة بطبعات الورود الكبيرة، والتي قدمتها بيوت أزياء عديدة مثل Diane Von Furstenberg، دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، وMary Katrantzou. فساتين مزينة بالورود الصغيرة و قدمت بعض الماركات فساتين مزينة بالورود الصغيرة، والتي تبدو أكثر نعومة وبساطة، مثل فساتين Needle & Thread، وUlla Johnson. فساتين مطرزة بالورود ويمكن أن تكون الفساتين مطرزة بالورود لتبدو أكثر رقياً، مثل فساتين Erdem، وVilshenko. فستان أبيض مزين بالورود وواختاري لإطلالة نهارية ناعمة، الملونة مثل فساتين أوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta، وRosie Assoulin. قد يهمك أيضا: أفضل تصميمات حديثة لموديلات الفساتين المنفوشة للمحجبات التطريز والزركشة مِن حرفة تقليدية إلى موضة تكسو الأزياء