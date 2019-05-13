إطلالات زوجة محمد صلاح: كاجوال.. هادئة.. وبدون "ميك أب"

إطلالة محتشمة تتسم بالبساطة، اعتادت ماجي صادق، زوجة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ولاعب ليفربول الإنجليزي، الظهور بها في مناسبات قليلة جمعتها بزوجها وطفلتهما مكة، وفى كل مرة تتسابق العدسات لالتقاط صور لها، وتلاحقها بعض الانتقادات حول مظهرها، باعتبارها زوجة أحد المشاهير، ورغم ذلك لا تزال محتفظة بملابسها البسيطة وإطلالتها الهادئة، كحال غالبية السيدات في مصر، دون استعراض الماركات الشهيرة والقطع الثمينة.

يرى محمد كمال، مصمم الأزياء، أن "ماجي" نموذج للسيدة المصرية البسيطة، التي يمكن أن نراها في الشارع والمصالح الحكومية وأي مكان، على عكس الشخصيات العامة التي تسعى للشهرة والظهور: "مابتحاولش تستغل أنها زوجة لاعب كبير، وتظهر في الكادر أو حتى بتبص للكاميرا"، كما تعكس ملابسها البيئة التي نشأت بها في قرية "نجريج" بمحافظة الغربية، ولم تحاول لفت الانتباه وتقديم نفسها للجمهور، والسعى لتكوين متابعين: "مش متناقضة مع نفسها، وحابة تفضل كده على طبيعتها".

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"تميل إلى الملابس الكاجول مثل الكوتشى ولفة طرحة عادية، وتفضل الألوان الهادئة غير الملفتة، وتقريباً لا تضع ميك أب"، بحسب "كمال"، الذي يشيد باحتفاظها بإطلالتها منذ ظهورها لأول مرة بصحبة "صلاح"، لتساند زوجها كأي زوجة مصرية، وتدعمه في مشواره، وهي غير مطالبة بتغيير مظهرها، إرضاءً للغير: "يكفى أن لبسها مهندم، وهي مبسوطة بنفسها".

يرفض "كمال" تدخل الجمهور في حياة زوجة "صلاح" الشخصية، وفرض آرائه عليها، لأنها لم تقدم نفسها كشخصية عامة، وبالتالي من المرفوض التعليق على مظهرها: "أتعجب من تعليقات الناس السلبية على لبسها، خاصة فى ظل صمتها وعدم الرد على منتقديها، وهو ما يحسب لها".

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