استمتعي بشعر صحي ومتألق من وحي كيم كارداشيان

تعتبر النجمة كيم كارداشيان واحدة من أكثر الشخصيات متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من الوجوه التي تصدّرت عناوين الصحافة العالمية وأغلفتها، نجمة تلفزيون الواقع استطاعت أن تصبح أيقونة في عالم الموضة والجمال للكثيرات من الشابات والسيدات، واليوم نسلّط الضوء على نضارة شعرها وتألقها وعلى أبرز التسريحات التي لفتت أنظار متابعيها.

ويُعرف عن كيم عشقها للتغيير، فنراها حينًا بـشعر أسود مالس وأحيانًا أخرى بشعر أشقر جريء، بالإضافة إلى درجات أخرى متنوّعة تعتمدها للفت الأنظار؛ ولأنها تعرّض شعرها كثيرًا للتلوين والتسريح، فهي تعتني به كي تحافظ على صحّته ونضارته.

وتستخدم كيم لغسل شعرها شامبو وكونديشينر Redken الخاليين من الكبريت، فهذان المستحضران يحميان شعرها من التقصف ويمنحانه ملمسًا حريريًا ومشرقًا.

وتختار كيم قناع "Carol’s Daughter Monoi" الغنيّ بالأحماض الدهنية الأساسية وبمضادات الأكسدة، والذي يغذّي شعرها ويحميه من التلف.

ومن الخطوات التي تلتزم بها كيم للحفاظ على صحّة شعرها هي النوم على وسادة حريرية، إذ أن العديد من الأقمشة، مثل القطن أو البوليستر، تمتص الرطوبة وتتسبّب بخدش فروة الرأس.

Advertisements

ومن المستحضرات التي لا تستغني عنها كيم كارداشيان زيت Ouai الغني بالخولنجان، الذي يعزّز الدورة الدموية وينشّط جذور الشعر، ويعمل هذا الزيت أيضًا على منح الشعر مظهرًا لامعًا.

ولأن المواد الكيميائية الملوّنة تضعف الشعر وتجعله عرضة للرطوبة والتجعّد، فإن كيم تحمي شعرها من خلال استخدام سبراي Wow Dream Coat الذي يرمّم الشعر التالف ويمنحه ملمسًا ناعمًا طيلة النهار.

قد يهمك أيضا:تألّق كيم كارداشيان خلال حفلة عيد ميلاد ترافيس سكوت

تعرفى على طرق العناية بالتسريحات الفير للشعر الطويل