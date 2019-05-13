نصائح لإطلالة بغاية الجمال والسحر في يومك الكبير

هذه وأسئلة عدّة قد تجول في بالكِ إن كنتِ عروسه مستقبلية! فأنتِ حتماً تبحثين عن أهمّ النصائح بهدف أن تطلّي بكامل الجمال والسحر في يومكِ الكبير. إلى جانب الأسئلة أعلاه، قد تريدين معرفة أيضاً ما هو الروتين الصحيح الذي يجب أن تلجئي إليه قبل فترة من زفافكِ وتحديداً قبل 6 أشهر. للإجابة على هذا السؤال، جمعنا لكِ مجموعة أجوبة من مصفّف الشعر Georges El Mendelek ومصفّفي الشعر في صالوني التجميل You’re Chic في السعودية وBelle Femme، تخوّلكِ الحصول على شعر صحّي نهار زفافكِ! تابعي القراءة واكتشفي أجوبة مصفّفي الشعر.

جورج المندلق

نصح مصفف الشعر اللبناني جورج مندلق بقصّ الشعر كلّ 3 أشهر وذلك للمحافظة على صحّة الخصلات. يُذكر أنّه من الضروري قصّ الشعر كل فترة للتخلّص من النهايات الضعيفة والمتقصّفة التي تتلف الشعر. كما أشار Georges El Mendelek إلى أن كل عروسه يجب أن تطبّق مستحضرات عناية بالشعر خاصّة بنوعيّة خصلاتها مشدّداً على ضرورة تطبيق الشامبو المناسب، الأقنعة، بلسم الشعر القابل للغسل والـLeave-in.

صالون التجميل You’re Chic في السعودية

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أشار مصففو الشعر في صالون يور شيك في السعودية إلى أنه لا يوجد روتين عناية بالشعر محدّد يجب أن تتبعه العروسة لافتين إلى أن هذا الأمر يختلف من حالة إلى أخرى وذلك يعود إلى ما تفضّله كل عروسه ونوعية شعرها. كما نصحوا العروسه باللجوء إلى علاج الكيراتين عضوي للحصول على أفضل النتائج نهار العرس وخلال شهر العسل.

صالون التجميل Belle Femme في دبي

لفت مصففو الشعر في صالون Belle Femme في دبي إلى أن روتين العناية بالبشعر يختلف من عروسه إلى أخرى مشيرين إلى أن هذا الأمر يُحدّد بعد معاينة الشعر من قبل الخبراء، الذين سيقرّرون العلاج المناسب لكل عروس. لكن نصح المصفّفون في هذا الصالون العروسه باللجوء إلى علاج للشعر مرّة في الأسبوع، بهدف الحصول على شعر صحي ولامع.

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