ريا أبي راشد ضحية "رامز في الشلال".. ماذا تعرف عنها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

في الحلقة الثامنة لبرنامج المقالب "رامز في الشلال" حلت الإعلامية ومقدمة برنامج سكوب الشهيرة ريا أبي راشد ضيفة عليه، والتي كان لظهورها مفاجأة لدى الكثيرين. وفي السطور التالية يمكنكم الإطلاع على سيرتها الذاتية.

- ولدت عام 1977، تحمل الجنسية البريطانية، وولدت في بيروت، لبنان ودرست في جامعة وستمنستر، في بريطانيا، من مواليد برج الثور.

- دخلت ريا المجال الإعلامي عندما كان عمرها 18 عامًا بالمصادفة، وكانت تدرس الاقتصاد، وكانت البداية مع إذاعة RML وتلفزيون MTV اللبناني.

- بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت. وقدمت ريا عددًا من البرامج مثل World Business، على قناة CNBC، وشاركت في تقديم مسابقات، ومهرجانات عديدة مثل حفل إطلاق Ferrari world، في أبو ظبي.

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- تعتبر أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والفن الغربي. إذ أجرت العديد من المقابلات مع أهم نجوم هوليود مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم. ومن النجوم العرب أجرت مقابلات مباشرة عمر الشريف ويوسف شاهين وراغب علامة وكاظم الساهر.

- كشفت ريا في وقت سابق أن النجم العالمي، جورج كلوني، طلبها بالاسم لكي تجري معه مقابلة في مهرجان فينيسيا، وهي كانت المقابلة الوحيدة له.

- أما عن حياتها الشخصية، فتزوجت عام 2011، من رجل أعمال إيطالي، يدعى فاليريو، وكانت في الرابعة والثلاثين من عمرها، ورزقت بطفلة عام 2016، تدعى لولا.

- عاشت تجربة حياتية صعبة، بسبب إصابة والدتها بالسرطان. وتوفيت بسببه، وقد ذكرت ريا أكثر من مرة أن السرطان لا يزال يسري في عائلتها وأصيبت به خالتها، وأنها دائمًا تجري فحوصات باستمرار خوفًا منه.