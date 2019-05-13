ريا أبي راشد "زي القمر" بدون مكياج مع رامز في الشلال.. وإحدى المتابعات: خطيبي عاكسها

حلت الإعلامية العالمية ريا أبي راشد اليوم، ضيفة على برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتفاعل عدد كبير من مشاهدي البرنامج مع الحلقة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، مشيدين بإطلالتها.

ظهرت ريا بملابس بسيطة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون من اللون الأسود "سكيني"، وعليه بلوزة "فلوراي"، من اللون الأسود وعليها ورود، مع نظارة رائعة.

وحتى مع سقوطها في المياه وخروجها من دون مكياج قال عنها المستخدمون إنها "زي القمر"، وقال آخر "حلوة وبدون ماكياج"، و"الشياكة والجمال والأصل والثقافة والحضور بيبانوا".

كما سخر رواد "فيس بوك" من استضافة رامز جلال لريا أبي راشد، واعتبروها من أفضل الشخصيات التي حلت ضيفة في البرنامج طول مدة عرضه.

وفي أول تعليق من ريا أبي راشد عن ظهورها في برنامج رامز في الشلال، كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر "حد يخض حد كدة؟".

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وتفاعل معها عدد كبير من المعجبين بها عبر "تويتر"، وكتبوا يشيدون بإطلالتها وجمالها، ومن جانبها أعادت ريا نشر تلك التغريدات مرة أخرى عبر صفحتها على "تويتر".

وعلى موقع "فيسبوك" وداخل مجموعات الفتيات الخاصة، جاءت تعليقات المتزوجات على إطلالة ريا بأنها كانت رائعة وبسيطة، ولفتت انتباه أزواجهن، فقالت أحداهن: "خطيبي عاكسها"، و"شوفي بشرتها حلوة إزاي"، و"زي القمر"، و"جميلة ورقيقة".

يذكر أن ريا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليوود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

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