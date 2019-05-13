فيديو| عمرو دياب حاضر في "زي الشمس" بـ"يتعلموا".. وتعليقات المشاهدين تثير الجدل

"على أنغام (يتعلموا) لعمرو دياب.. محاولة لإسعاد أولاد فريدة"، ذلك العنوان الذي نشرته الفنانة دينا الشربيني، لمقطع فيديو من مسلسلها الرمضاني "زي الشمس"، يظهر فيه أبناء أخت "نور" التي تجسدها "دينا"، خلال تمايلهم ودندنتهم أغنية "الهضبة"، بصحبة صديقها الفنان أحمد داوود، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكالعادة، لا يجتمع اسم دينا الشربيني وعمرو دياب إلا وتنهال التعليقات الملفتة إلى علاقتهما العاطفية، حيث حصد مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز دقيقتين و12 ثانية، على 4200 تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "لأولاد فريدة برضه يا فريق العمل؟"، و"بيقولك لولاد فريدة وتلاقي صاحب برج الحوت اللي مختارها"، و"المفروض عمرو ييجي بقي اشمعني هي رشقت في الإعلان"، "هتعلنوا ارتباطكم إمتى بقى".

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هذا ليس الظهور "الخفي" الأول لـ"الهضبة" في "زي الشمس"، حيث بدأت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل على أنغام أغنية "القاهرة ونيلها" لعمرو دياب ومحمد منير.

وظهر الثنائي سويًا أيضًا في رمضان 2019، خلال إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات الكبرى، والذي أطلت فيه بـ"بلوزة" بيضاء مزينة بنقوش رقيقة، و"جِيب" متوسطة الطول وقاتمة اللون، خلال ضحكها أثناء تواجدها بالقرب من "الهضبة" بصحبة العديد من الفنانين أبرزهم أشرف عبدالباقي وسوسن بدر وريهام عبدالغفور ومنة شلبي وأحمد مالك وغادة عادل.

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وتربط الفنان عمرو دياب، علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني، بدأت منذ عامين تقريبًا، وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين.

ويظهر "عمرو" بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته والفعاليات، بينما لم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد، أكدت على انفصال "الهضبة" عن زينة عاشور قبل ارتباطه بـ"دينا"، خلال ردها على سؤال لأحد متابعيها عبر "إنستجرام" جاء فيه "هو إنتي يا ريهام مش عندك مبدأ أنك تكرهي خطافات الرجالة؟"، في إشارة لدينا الشربيني، وأجابت ريهام عن السؤال قائلة: "عمرو دياب مطلق بقاله كتير أوي قبل دينا"، وذلك على منشور دعم الفنانة في مسلسلها الرمضاني "زي الشمس".

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