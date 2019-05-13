سحور اليوم.. بيض أوملت بالخضروات وشرائح خيار

نقدم لك اليوم، سحور سريع ومختلف، بالإضافة إلى أنه يجعلك تقاومين حر نهار رمضان، مُكون من بيض أومليت بالخضار، مع شرائح الخيار. المكونات فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة بصلة مفرومة 5 بيضات ملح، فلفل أسود "حسب الرغبة" ملعقة من الزبدة Advertisements الطريقة تضع الزبدة ويضاف إليها البصل حتى يذبل. يضاف مكعبات الفلفل للبصل ويقلب جيدا. يضرب البيض جيدا، ثم يصب فوق مزيج الفلفل والبصل. يرش فوقه ملح وفلفل أسود ويقلب جيدا، ثم يترك على النار حتى ينضج. يقدم طبق البيض بجانب شرائح الخيار المضاف إليها الكمون وعصير الليمون وكوب من الزبادي. ​

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