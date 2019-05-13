سمير صبري: فستان رانيا يوسف مس مشاعري.. وندمت على التنازل عن بلاغي ضدها

كشف المحامي سمير صبري، الأسباب الحقيقة التي دفعته للتنازل عن البلاغ الذي قدمه ضد الفنانة رانيا يوسف، بعد ظهورها بـ "فستان البطانة"، الذي أثار جدلا خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، موضحا أنه قدم بلاغ ضدها كون لبسها "مس مشاعري".

وقال "صبري"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن هذا البلاغ هو أول وآخر بلاغ يقدمه ثم يتنازل عنه، متابعا: "لم ولن يحدث هذا بعد ذلك"، معربًا عن ندمه بسبب تنازله عن هذا البلاغ كونه استجاب لعواطفه فقط عند تنازله عنه.

وأضاف: "رانيا يوسف طلعت مع الإعلامي عمرو أديب، قالت إن والدتها تعبت بعد البلاغ وبناتها يتم معايرتهم في الجامعة، بس أنا ندمان إني اتنازلت عشان سمعت إنها طلعت بنفس الفستان مرى أخرى".

​