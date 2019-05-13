الحلقة الرابعة من "إتيكيت".. عزومة رمضان

تكثر في شهر رمضان عزومات الأهالي والأصدقاء لا يعرف الكثير من الأشخاص أصول حضور هذه العزومات من مواعيد الحضور والرحيل، وكيفية اختيار هدايا لأهل البيت لإظهار الحب والتقدير.

وتقدم خبيرة الإتيكيت رضوى فتحي، ما يخص قبول العزومة والاعتذار عنها، خلال برنامج "إتيكيت"، المذاع على "الوطن تي في".

وأوضحت رضوى أن قواعد عزومة الأقارب والأصدقاء خلال شهر رمضان أهمها:

- يجب أن تتم الدعوة قبل 4 أيام حتى أسبوع على الأقل من الموعد‫ المحدد، حتى تعطي فرصة للمدعوين للتخطيط والحضور.

- وجهي الدعوة بنفسك، إما وجهاً لوجه أو من خلال التليفون، ولا داعي للرسائل الهاتفية سواء الواتساب أو غيرها ولا تنسي أن تؤكدي على الحضور، حتى لا تفاجئي بحضور خمسة فقط من أصل 20.

Advertisements

- اختيار الوقت المناسب للاتصال فلا يجوز الاتصال قبل الإفطار بساعة أو بعد الإفطار حتى مواعيد صلاة التراويح.

- دعوة الأشخاص المحببين لبعضم البعض، فهناك بعض الأشخاص يختلفون مع بعضهم البعض مما يتسبب في بعض المتاعب‫.

- في حالة عدم مناسبة اليوم المحدد لقبول العزومة يجب السؤال حول الوقت المناسب للشخص.

​