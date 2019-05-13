الحجاب الملون من وحي البلوجر صوفيا جودسون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 07:40 مساءً - البلوجر العالمية صوفيا جودسون تلفت الأنظار إليها بذوقها المميز، الذي يجمع بين اللمسات الشرقية والغربية، خاصة أن أصولها الأمريكية قد تمنحها الجرأة لارتداء الكثير من صيحات الأزياء الغريبة التي قد لا نعتاد عليها بعالمنا.

وبالمقابل نجدها أيضا بالعبايات والفساتين ذات اللمسات العربية، التي تعبر عن حبها لحجابها، وزياراتها المختلفة وسفرها للكثير من الدول العربية.

صوفيا جودسون



من الإطلالات الجريئة التي اعتمدتها صوفيها جودسون كصبية محجبة إرتداء صيحة الدينم، بـ جاكيت طويل جدا مستوحى من ستايل نجمات البوب، نسقت معه تنورة جينز، وبوت الكاحل الأبيض، مع قبعة الآيس التي اعتمدتها كتوربان، كلوك عصري وجرئ، لكنه محتشم.

بينما وجدناها بإطلالة أخرى بالعبايه المفتوحة مع الفستان الأبيض، لإطلالة هادئة على الشاطيء، نسقت معها حجابها باللون الكحلي الزهري، بدت أنيقة وطبيعية وغير متكلفة.



البدلة بالستايل الكلاسيكي المستوحى من فترة السبعينيات، من التصاميم العصرية التي استطاعت صوفيا جودسون ارتدائها بشكل رائع، خاصة عندما نسقت معها القبعة النسائية كبيرة الحجم فوق حجابها، وأقراط الاذن الدائرية كإطلالة مترفة من الدرجة الأولى.

Advertisements

البلوجر العالمية صوفيا جودسون



الألوان الفاقعة واللافتة أسلوب أصبحت تعتمده كثير من الفاشينيستات بهذه الأيام، أنتِ أيضاً يمكنك اعتماده بهذه الطريقة من وحي صوفيا، بارتداء التنورة الملونة، مع التوب البرتقالي الفاقع، والبليزر بنفس درجات الألوان، وستكسرين حدة الألوان بالبوت ذا الكعب القصير.



التنانير الطويلة الميدي مع البلوزات الواسعة، من الصيحات التي تعتمدها صوفيا جودسون خاصة عندما تكون بأحد البلاد العربية لإطلالة شرقية من الطراز الأول، كهذا اللوك باللون البيبي بلو، مع البلوزة البيضاء، ولفة الحجاب بدرجات البيبي بلو.



وأنتِ أخبرينا رأيك أي إطلالات أحببت أكثر من صوفيا جودسون ذات اللمسات الشرقية أم الغربية؟