احصلي على رموش طويلة مع هذه الوصفات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 07:40 مساءً - تتعرّض الرموش للكثير من العوامل المضرّة والتي تؤدي إلى تساقطها وتلفها. ولأن الرموش شعيرات صغيرة وناعمة يجب دائماً العناية بها وحمايتها من كل ما من شأنها أن يتلفها. بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها تساعدك في الحصول على رموش صحيّة.

دلّكي رموشك بين فترة وأخرى لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز الخلايا وبالتالي مساعدتها على النموّ بشكل أفضل.

تجنّبي استخدام الرموش الصناعية فهي تؤدي إلى تلف رموشك الطبيعية وتساقطها.

تناولي المأكولات الغنية بالفيتامين A و C و E فهي تساعد على نمو الرموش وتكثيفها.

و و فهي تساعد على نمو الرموش وتكثيفها. احرصي على إزالة الماسكرا عن رموشك قبل النوم لأن عدم إزالتها سيؤدي إلى جفافها وبالتالي تكسّرها وتساقطها.

إليك بعض الوصفات الطبيعية لتغذية الرموش وتطويلها

الشاي الأخضر

في كوب من الماء الساخن ضعي ملعقة من أوراق الشاي الأخضر واتركيها منقوعة لبضع دقائق وانتظري حتى يبرد قبل أن تضعيه على رموشك كقناع طيلة الليل. يمكنك اعتماد هذه الوصفة ليلتين في الأسبوع.

2- قشور الليمون

تحتوي قشور الليمون على فيتامين C وفيتامين Bوعلى حمض الفوليك. في وعاء نظيف وجاف ضعي ملعقة كبيرة من قشور الليمون المجففة وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت الخروع. اتركي المزيج منقوعاً لمدة أسبوعين كاملين قبل أن تستخدميه كقناع على رموشك قبل النوم.

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3- زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على عناصر مغذية أبرزها الفيتامين E الذي يساعد على نموّ الشعر وتقويته. يكفي أن تشبعي رموشك بزيت الزيتون الأصلي كي تحصلي على نتيجة فعالة. استخدمي فرشاة الماسكرا بعد أن تنظّفيها جيداً، وأشبعي رموشك كل مساء قبل النوم بزيت الزيتون.