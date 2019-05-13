خلطات منزلية للعناية ببشرة العنق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 07:40 مساءً - بشرة العنق تفضح سن المرأة، لذلك من المهم ايلائها العناية التي تستحقها من اجل الحفاظ على مظهر شبابي متألق. بشرة العنق غالبا ما لا تنعم بالاهتمام اللازم وذلك منذ سن مبكرة، اذ ان غالبية الشابات والسيدات لا ينتبهن الى ضرورة ترطيبها باستخدام الكريمات المناسبة.



لذلك حضرنا لك في "الخليج 365.نت" خلطات منزلية سهلة ومجربة تساعد في تجديد بشرة العنق وحمايتها من الترهل المبكر.

ما يجب ان تحرصي عليه هو ابعاد الماسكات والخلطات التقليدية عن بشرة العنق. نعني بذلك الماسكات والخلطات التي تستخدم عادة على الوجه، منها ماسك الوحل او الجص او سواها من الخلطات، لان بشرة العنق طرية ورقيقة اكثر من بشرة الوجه، لذلك ما يلائمها هو فقط الماسكات المحضرة باستخدام الفاكهة او الخضار الطبيعية.

1- ماسك الموز مع زيت الزيتون:

على حبة الموز ان تكون ناضجة وليس مهترئة. يخفق المزيج جيدا ويوضع على العنق مدة 15 دقيق قبل ان يغسل بالمياه الفاترة. يمكن القيام بهذا الماسك مرتين في الاسبوع.

الموز وزيت الزيتون مع العسل

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2- ماسك البيض مع العسل:

يخفق جيدا ويوضع المزيج على العنق مدة 10 دقائق الى 12 دقيقة. ثم يغسل بالمياه الفاترة. يعمل هذا الماسك على اخفاء التجاعيد على العنق.

3- ماسك اليقطين المسلوق والمهروس:

يوضع على العنق عندما يبرد، لنحو 20 دقيقة، ثلاث الى اربع مرات في الاسبوع. فثمرة اليقطين تعتبر من أكثر الخضار المحاربة لعوامل التقدم في السن، فتحارب التجاعيد وتعمل على شد البشرة. لذلك ينصح بالتركيز على تناول اليقطين ايضا وليس الاكتفاء بالماسك الطبيعي.

ماسك البيض مع العسل

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