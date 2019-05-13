كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 07:40 مساءً - للحصول على بشرة جميلة ومتألّقة يجب المحافظة على ترطيبها باستخدام موادّ طبيعيّة آمنة. من بين هذه الموادّ الزبادي و خميرة البيرة ، مكوّنان في قناع يضمن التغذية التي تحتاجها البشرة. تعرفي الى أهمية قناع خميرة البيرة لتسمين الوجه.

قناع خميرة البيرة





1- يساعد خليط اللّبن والخميرة في نفخ الخدّين وتوردّهما، يعتبر بديلاً طبيعيّاً لحقن البوتوكس.

2- يبيّض البشرة ويعطيها ملمساً ناعماً، وذلك بسبب حمض اللاكتيك الذي ينظّف البشرة ويمنحها تورّداً طبيعيّاً.

3- يشدّ البشرة ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وخطوط التجاعيد حول الفم والعينين.

4- يعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

5- ينظّف قناع خميرة البيرة لتسمين الوجه لبشرة ويزيل الرواسب العالقة بها من غبار وما تبقّى من ماكياج في نهاية اليوم.





طريقة تحضير قناع اللّبن والخميرة



تحتاجين إلى: ملعقتين من الخميرة، 3 ملاعق من اللّبن وملعقة كبيرة من ماء الورد.



الطريقة التطبيق:

1- اغسلي بشرتكِ جيّداً واتركيها حتى تجفّ.

2- اخلطي المكوّنات معاً واتركيها لدقائق.

3- ضعي الخليط على بشرتكِ لمدّة ربع ساعة.

4- اغسليها جيّداً بالماء العادي، ثمّ بماء مثلّج لإغلاق المسامّ

احرصي على تطبيق قناع خميرة البيرة لتسمين الوجه مرّتين في الأسبوع.

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