- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 07:40 مساءً - للحصول على بشرة جميلة ومتألّقة يجب المحافظة على ترطيبها باستخدام موادّ طبيعيّة آمنة. من بين هذه الموادّ الزبادي و خميرة البيرة ، مكوّنان في قناع يضمن التغذية التي تحتاجها البشرة. تعرفي الى أهمية قناع خميرة البيرة لتسمين الوجه.
1- يساعد خليط اللّبن والخميرة في نفخ الخدّين وتوردّهما، يعتبر بديلاً طبيعيّاً لحقن البوتوكس.
2- يبيّض البشرة ويعطيها ملمساً ناعماً، وذلك بسبب حمض اللاكتيك الذي ينظّف البشرة ويمنحها تورّداً طبيعيّاً.
3- يشدّ البشرة ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وخطوط التجاعيد حول الفم والعينين.
4- يعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.
5- ينظّف قناع خميرة البيرة لتسمين الوجه لبشرة ويزيل الرواسب العالقة بها من غبار وما تبقّى من ماكياج في نهاية اليوم.
طريقة تحضير قناع اللّبن والخميرة
تحتاجين إلى: ملعقتين من الخميرة، 3 ملاعق من اللّبن وملعقة كبيرة من ماء الورد.
الطريقة التطبيق:
1- اغسلي بشرتكِ جيّداً واتركيها حتى تجفّ.
2- اخلطي المكوّنات معاً واتركيها لدقائق.
3- ضعي الخليط على بشرتكِ لمدّة ربع ساعة.
4- اغسليها جيّداً بالماء العادي، ثمّ بماء مثلّج لإغلاق المسامّ
احرصي على تطبيق قناع خميرة البيرة لتسمين الوجه مرّتين في الأسبوع.
تابعي أيضاً:
ماسك للوجه من الخميرة والعسل... قولي وداعاً للبوتكس
أقنعة الخميرة للوجه بدل الفيلر والبوتكس
قناع الخميرة بديل البوتوكس
كانت هذه تفاصيل خبر خميرة البيرة لتسمين الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.