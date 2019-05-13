ديور تطرح مجموعة من القطع الأيقونية في تاريخها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت دار الأزياء الفرنسية ديور مجموعة من القطع الجاهزة، مكونة من بعض تصاميمها الأيقونية الأكثر شهرة في تاريخها، وقد تمت تسمية الخط باسم "Montaigne 30" تكريمًا للفندق الذي تحول إلى مقر العلامة التجارية، والذي كان مكان العرض الأول لأزياء كريستيان ديور في ديسمبر 1946، وقد ظل مقر دار الأزياء الشهيرة منذ ذلك الحين.
وتضم التشكيلة أبرز قطع خزانة أحلام امرأة ديور، وإيماءة لبعض أكثر التصاميم شهرة في تاريخ البيت، ويشمل هذا بالطبع تصميمًا حديثًا لجاكيت البار والتنورة المتعددة الطيات من عصر نيولوك، ويضم أيضًا قطعًا أكثر حداثة صممتها ماريا غراتسيا تشيوري، بما في ذلك تي شيرت الشعار وحقيبة التوت، وأحذية رياضية و قميص أبيض كلاسيكي.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة للمرة الأولى، حقيبة Montaigne 30، والتي ربما تكونين قد رأيتها في منصة إنستغرام، حيث تم إنتاجها في مجموعة من الجلود الملونة، وهناك أيضًا نسخة قماشية بطبعة الشعار الأيقوني للعلامة، والذي يمكنك تمييزه على الفور.
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