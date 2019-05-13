ودّعي تلك الصيحات واستبدليها بهذه الأكثر قوة في صيف 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارف الربيع على الانتهاء، وها هو الصيف يطرق الأبواب، وعلى الرغم أنه لا زالت الكثيرات ترتب خزاناتهن وتصنف الملابس الربيعية، إلا أنه يجب وضع ملابس الصيف الذي سيبدأ في الاعتبار.

ومع وجود العديد من الصيحات، قد تحتارين في اختيار أيهم، وأيٍ منها سيكون أكثر رواجًا لذلك لا تقلقي، فنحن سننقذك من تلك الحيرة ونقدم لكِ من خبراء الموضة صيحات عليكِ توديعها في صيف 2019:

حقيبة الخصر

منذ العام الماضي وحتى أوائل هذا العام، لاقت حقيبة الخصر أو الحزام شعبية كبيرة، ولكن فيما يتعلق بموضة صيف 2019، ستتنحى هذه الصيحة جانبًا لتحل محلها حقيبة الكتف القصيرة والمستوحاة من فترة التسعينيات.

الأوف شولدر

نعم، فعلى الرغم من صيحة الأوف شولدر لا خلاف على جاذبيتها، إلا أنه حان الوقت للاهتمام أكثر بصيحة الكتف الواحدة والتي ستسيطر هذا الصيف.

قبعة القش الضخمة

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دخل تصميم القش في عدة صيحات، مثل الحقائب والقبعات ولكن بدلًا من قبعة القش، ستحل محلها صيحة قبعة الدلو المنقوشة أو المطبعة هذا الصيف.

الشورت القصير

عندما يتعلق الأمر بالشورت، يتبادر إلى أذهاننا صيحة الشورت القصير الشائعة، ولكن في صيف 2019، ستعود صيحة الشورت الطويل "بايكرز" إلى الساحة.

إطلالة محايدة الألوان

لاقت صيحة إطلالة الألوان المحايدة أو النيود شعبية كبيرة منذ العام الماضي حتى الآن، ولكن هذا الصيف، ستكون الإطلالة ذات الألوان الفسفورية والزاهية هي المسيطرة.