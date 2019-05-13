فطار اليوم.. شركسية وسلطه خضراء والحلو زلابية بالسكر البودرة

نقدم لك اليوم سفرة سهلة وخفيفة لفطار رمضان، وهي عبارة عن شركسية الدجاج، مع السلطة الخضراء، والحلو زلابية بالسكر البودر، وهي تعتبر وجبه سريعة ومليئة بالفوائد إلى جانب أنها مناسبة للطقس الحار. المكونات صدور دجاج مسلوقة جيدا توست أبيض جوز بندق وكاجو "حسب الرغبة" بصلة مقطعة مكعبات كوب حليب كوب مرق دجاج ملح، فلفل أسود، كزبرة، بهارات "حسب الرغبة" الطريقة Advertisements يسخن السمن في إناء على النار ويضاف إليه مكعبات البصل والثوم. يضاف الكزبرة للبصل وتقلب جيدا. ينقع التوست في الحليب الدافئ، ثم يضرب في الخلاط الكهربائي. يضاف للتوست كوب مرق دجاج والمكسرات ويضرب مره اخرى. يصب الخليط على البصل ويترك على نار متوسطة لمدة 10 دقائق. يضاف صدور الدجاج المقطعة مكعبات للمزيج السابق. تقدم الشركسية بجانب الأرز الابيض والسلطة الخضراء. تقدم الحلو بعد ساعتين من الفطار وذلك حتى تستطيع المعدة أن تهضمه جيدا. ​

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