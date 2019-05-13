محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري
اهتمام المرأة بجمال يديها ونعومتها يبدأ بمظهر أظافرها، ولعل "المونيكير" من أهم التفاصيل التي تهتم بها الفتيات، لكن يتوقف كثيرات عن طلاء الأظافر في شهر رمضان نظرًا لإفساده الوضوء والصلاة.
ولكي تحصلي على مظهر لائق وجذاب للأظافر في السهرات الرمضانية والعُزومات، تقدم لكِ خبيرة التجميل أميرة محمد البدائل لوضع "المونيكير" في شهر رمضان:
- الحناء:
الحل الأمثل لتغير لون الأظافر خصوصًا في شهر رمضان، وتدوم من 10 إلى 15 يومًا، لأنها لا تُفطر الصيام ولا تُبطل الصلاة.
أحضري بودرة الحنة مع عصير الليمون والماء. ثم قومي بمزجهم لتحصلي على عجين متماسك، ضعي كيس بلاستيك على يدك أو أظافرك واتركيه لمدّة تتراوح ما بين 4 و6 ساعات.
- المونيكير الإسلامي:
يطلق عليه هذا الاسم لسهوله نزعنه عند الصلاة أو عمل الطعام أو في فترة الصيام، وهو لا يتحمل كثيرًا بسبب نزعه سريعًا من أي عوامل خارجية مثل الماء.
كانت هذه تفاصيل خبر "مونيكير إسلامي وحنّه".. بديل طلاء الأظافر في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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