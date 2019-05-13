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انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر.. مقتل رجل دين قبطي داخل كنيسة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 03:51 مساءً - قتل رجل دين قبطي في كنيسة مارمرقس، اليوم الاثنين، في شبرا الخيمة بالقاهرة، يدعى القمص مقار سعد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القمص تلقى 4 رصاصات من ساعي الكنيسة وهو مسيحي أيضاً بعد خلاف بينهما، وقد هرعت قوات الأمن المصري إلى المكان، وطوقت الكنيسة، وتحفظت على القاتل، وتجري تحقيقات وتحريات حول أسباب وملابسات الجريمة.
وبحسب صحيفة الوطن المحلية، فقد قتل القس (مواليد 1956) على يد "فراش" في الكنيسة بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ذات صلة بملف التحقيقات، قولها إنّ السلاح المستخدم في الجريمة غير مرخص، وإن المتهم أطلق منه 4 رصاصات على المجني عليه في غرفة الأخير بالكنيسة، مؤكدة أن الحادث بعيد عن الطائفية نظراً لكون الاثنين مسيحيين.
وأكدت المصادر إلقاء القبض على الحارس، وأنه ليس شرطياً ولا يتبع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه فرد أمن داخلي وموظف بالكنيسة، وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.
يذكر أن دير الأنبا مقار في وادي النطرون بمصر، شهد واقعة مماثلة، حيث قتل رئيس الدير على يد راهبين، وصدر الحكم بإعدامهما في وقت سابق.
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