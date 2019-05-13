انت الان تتابع تفاصيل خبر "أونروا" غير قادرة على توفير المعونات الغذائية لسكان غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 03:51 مساءً - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية (الأونروا)، اليوم الاثنين، إنها لن تستطيع توفير المعونة الغذائية لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني بقطاع غزة، في حال لم يتم دعمها بـ60 مليون دولار حتى يونيو المقبل.

وأضافت "الأونروا"، في بيان: إن "ما يزيد على نصف سكان قطاع غزة يعتمدون على المعونة الغذائية التي تقدمها مؤسسات المجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن 620 ألف شخص في القطاع يعانون الفقر المدقع، ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ويعيشون على أقل من 1.6 دولار باليوم.

وذكرت أن الدعم المالي لـ"الأونروا" لم يواكب النمو في الاحتياجات، ففي عام 2000 كان هناك 80 ألف لاجئ فلسطيني بغزة فقط يتلقّون المعونة الاجتماعية من الوكالة.

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ولفتت إلى أنه في عام 2019 بات هناك أكثر من مليون شخص بحاجة إلى المعونة ولا يمكنهم العيش من دونها.

وقالت: إن "هذه الزيادة الكبيرة سببها الحصار الإسرائيلي والنزاعات المتعاقبة (الحروب الإسرائيلية على غزة) التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية في القطاع، إضافة إلى الأزمة السياسية الفلسطينية الداخلية المستمرة منذ 2007".

وتعاني غزة أوضاعاً اقتصادية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ نحو 13 عاماً، عقب فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006.

كما شنت إسرائيل، خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على غزة، بدأت أولاها عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في 7 يوليو 2014، ونجم عنها آلاف القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن نسبة البطالة (في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً)، ارتفعت إلى 31% خلال العام 2018، صعوداً من 28% في 2017. وبلغت نسبة البطالة 18% بالضفة الغربية خلال 2018، في حين بلغت 52% بقطاع غزة.