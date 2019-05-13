شاب يتحدى البهاق ويصبح أشهر عارض أزياء في تنزانيا

تمّكن الشاب مايكي ديو، من تنزانيا من مواجهة مرض البهاق، الذي أُصيب به قبل 15 عامًا، وغيّر لون جلده.

في البداية كان ديو يشعر بالحرج، لكن مع مرور الأعوام اختار أن يستعيد ثقته في نفسه ويسعى لأن يكون عارض أزياء، حيث قال "في تنزانيا لا يحبني أحد، لكن عندما رآني بعض الناس، وأقصد المصممين، اختاروني لأنني فريد. كانت هذه هي الفرصة التي اقتنصتها".

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وكانت ويني هارلو، العارضة التي اكتسبت شهرة أثناء مشاركتها في مسلسل "أميركاز نيكست توب موديل"، أول من سلّط الضوء على مرض البهاق وألهمت آخرين، ومنهم ديو، لمواجهته.

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واختير ديو العام الماضي أفضل عارض تنزاني خلال أسبوع الموضة السواحيلي الذي يجتذب كبار صناع الموضة من شرق ووسط أفريقيا.

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