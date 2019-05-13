أريانا غراندي الوجه الجديد لـ"جيفنشي" الفرنسية الراقية

عيّنت دار الموضة الفرنسية "جيفنشي" نجمة البوب الأميركية أريانا غراندي الوجه الإعلاني الجديد لحملتها لموسم خريف/شتاء المقبل، واصفة إياها بـ"المرأة القويّة والمستقلّة التي تتحلّى بخُلق وديع وأسلوب منعش".

وجاء في بيان صادر الجمعة عن "جيفنشي" المملوكة لمجموعة العلامات الفاخرة "ال. في. ام. تش" أن "أريانا، الملهمة المعاصرة التي تشكّل رمزا لجيلها، برزت كإحدى الشخصيات المؤثّرة في ثقافة البوب اليوم".

وأضافت المجموعة: "هي بطبيعة الحال تجسّد روحية امرأة جيفنشي بجرأتها وسخائها وفطنتها المتقدة التي يكتنفها بعض الغموض".

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وأتى هذا الإعلان بعد يوم على التمهيد له من خلال فيديو كليب نشرته المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو فيه ملامح امرأة سرعان ما عرف المتتبّعون أنها غراندي بفضل تسريحة شعرها الذي عادة ما تعقده إلى الخلف.

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وقالت غراندي عن أول حملة لماركة فاخرة تشارك فيها "يشرّفني أن أكون الوجه الإعلاني الجديد لجيفنشي. فلطالما كنت معجبة بهذه الدار وإنه لمن دواعي شرفي أن أنضمّ إلى هذه الأسرة".

ويرتقب نشر إعلانات الحملة الجديدة التي تظهر فيها المغنية البالغة من العمر 26 عاما في تموز/يوليو.

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