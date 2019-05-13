بينهن دينا الشربيني.. فنانات بدون ماكياج في دراما رمضان 2019

استغنت عدد من نجمات دراما رمضان 2019، عن المكياج خلال إطلالتهن في أعمالهن، في محاولة للاعتماد على إظهار موهبتهن وليس جمالهن حتى يستطعن التأثير على الجماهير.

ويرصد "هُن" أبرز الفنانات اللاتي استغنين عن الماكياج:

دينا الشربيني

خطفت قلوب الجمهور منذ إطلالتها الأولى في مسلسل "زي الشمس" التي تقوم ببطولته، حيث تجسد شخصية "نور" التي خُدعت من قبل شقيقتها "فريدة" التي تقوم بدورها الفنانة "ريهام عبد الغفور" وخطيبها "عمر" الذي يقوم بدوره الفنان "أحمد السعدني"، حيث جمعت بينهم علاقة عاطفية والتي تم اكتشافها قبل زفافهم بأسبوعين، وتعيش في صراع عائلي انعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها.

ورغم أن "دينا" لم تعتمد في إطلالتها داخل أحداث المسلسل على الماكياج والظهور بكامل أناقتها إلا أنها استحوذت على انتباه الجماهير ومتابعتهم للعمل الدرامي بسبب شدة تأثرهم بدورها ومشاهدها التي تمس مشاعرهم كبراعتها في أداء مشهد الخيانة حينما ذهبت لعمر لمحاولة استعطافه ومسامحته لها، وتمكنت دينا من أدواتها كممثلة بارعة خلال مشهد المشرحة ومشهد الجنازة.

ياسمين عبد العزيز

اعتادت ياسمين عبد العزيز الظهور خلال أعمالها على الكوميديا، إلا أن مسلسلها "لأخر نفس" أخرجها من دائرة الكوميديا، حيث اتجهت فيه للتشويق والتي ظهرت بشخصية "سلمى" الشخصية المرهقة والمتعبة التي تعيش معاناة شديدة بعد وفاة زوجها.

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واعتمدت ياسمين في إطلالتها على الملابس السوداء مبتعدة عن الإطلالات الأنثوية إلى جانب ظهورها خلال أحداث المسلسل بدون ماكياج ليتناسب مع طبيعة حالة الحزن التي تسيطر على العمل.

نادين نجم

تُعرف بأناقتها وظهورها المميز خلال الأعمال التي تقوم بها، إلا أنها قررت الخروج عن المألوف خلال مسلسلها "خمسة ونص" بطولة قصي خولي، والذي يتم عرضه طوال شهر رمضان عبر فضائية "MBC "، وظهرت دون ماكياج وبملابس بسيطة.

ونجحت "نادين" في رسم شخصية الطبيبة العملية التي تضع مرضاها في أولويتها وتقضي معظم وقتها في المستشفى، ليس فقط بالأداء التمثيلي بل بظهورها في بعض المشاهد بدون مكياج أو بمكياج خفيف.

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