حالة من الحيرة، تقع فيها العديد من الأمهات المسلمات لعدم معرفتهن للحكم الفقهي حول السماح لأبنائهن بالإفطار، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وأوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي في تلك المسألة الفقهية، بأن ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة ليس مبررًا لإفساد الصيام أو تركه، مضيفًا أن المسلمون الأوائل عاشوا في بيئة شديدة الحرارة بشبه الجزيرة العربية، ولم ينصرفوا عن العبادات، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية" المذاع على "الوطن تي في".
"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| "كريمة" يوضح حكم السماح للأبناء بالإفطار في رمضان بسبب حرارة الجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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