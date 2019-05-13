ما حكم الدين في استخدام زبدة الكاكاو خلال الصيام؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم الدين في استعمال الحقن والمحاليل وزبدة الكاكاو في الصيام. وجاء نص السؤال كالتالي: ما حكم الحقن المسكنة والمضاد الحيوي وغيرها؟ وما حكم المحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول الذي يدر البول لمرضى ضغط العين؟ وما حكم زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة؟ وذلك في أثناء الصوم. وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: حكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول أنها جميعا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تشربها الجلد، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها، وأما حكم زبدة الكاكاو فهي أيضا في حكم الادهان؛ لا تفسد الصوم ما لم تبتلع بل تتشربها الشفاه. ​

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