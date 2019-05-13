بعد وفاتها فجأة أثر أزمة قلبية.. من هي الطفلة السعودية دانه القحطاني؟

حالة من الحزن، سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، عقب إعلان وفاة الطفلة "دانه القحطاني"، الشهيرة بتقديم مقاطع فيديو مع شقيقتيها عبر حسابها على برنامج سناب شات، وموقع إنستجرام.

وأعلن مشعل القحطاني، والد "دانه" عن وفاتها، عبر حسابه على موقع التغريدات الصغيرة تويتر، قائلًا: "بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 /9 /1440، هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار".

يرصد "هُن" أبرز المعلومات عن "دانه":

لديها شقيقتين توأم وهما "غناتي" و"دوني"، اللاتي تجاوزن الـ11 عامًا.

توفت في عمر الـ9 سنوات.

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دشنت الطفلة الراحلة حساب يحمل اسم "دانه"، وتجاوز عدد متابعيهن المليونين، وتنشر الشقيقات الثلاث مقاطع فيديو من حياتهن اليومية، عبر حسابهن على سنات شاب، وتحقق فيديوهاتهن ما يزيد عن 300 ألف تسجيل إعجاب.

أوضح والد "داني" القواعد الذي وضعها لبناته لـ"تصوير الفيديوهات" الخاصة بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممثلة في عدم تصوير الحوادث ونقاط التفتيش والمصالح الحكومية وعرض خصوصيات الآخرين، خلال لقائه معهن في برنامج "ترند السعودية" على قناة "أم بي سي".

ظهرت "دانه" مع الفنان أحمد حلمي في برنامج "Little Big Stars" عبر قناة "أم بي سي"، بصحبة شقيقتيها، للحديث عن نجاح مقاطع فيديوهاتهن، مؤكدات اكتسابهن شهرة واسعة من ظهورهن على سناب شات.

تساعد "دانه" شقيقتيها في طهي الأطعمة السعودية، في مقاطع الفيديو المنشورة عبر "سناب شات".

تصدر هاشتاج "وفاة دانه القحطاني" موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" في المملكة العربية السعودية، وسط مئات التغريدات الناعية لها، من بينهم تغريدة الفنان محمد هنيدي، قائلًا: "البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون.. ربنا يصبر أهلها ويعينهم ويرحمها كانت سبب في ابتسامة ناس كتير".

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