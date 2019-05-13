فوائد "السوبيا" أثناء الصيام.. "تقي من العطش"

يعتبر مشروب السوبيا من أكثر المشروبات الشرقية التي يفضلها الكثيرون أثناء الإفطار في رمضان، ويوجد الكثير من الفوائد لـ "السوبيا"، منها كما ذكرها موقع "daily medical".

مرطب للجسم

لأنها تتمتع بفوائد عديدة تكمن في ترطيب الفم ومقاومة العطش الشديد للشخص الصائم.

حصوات الكلى

تقى من الإصابة بحصوات الكلى وتقلل من الكوليسترول الموجود في الجسم، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية تمد الجسم بالكثير من العناصر المعدنية التي يستفيد منها الإنسان بشكل كبير.

الأنيميا

تقضى على الأنيميا لاحتوائها على الحديد، الذى يساعد في التخلص من الأنيميا.

Advertisements

القلب

تعزز السوبيا صحة أنسجة القلب، وتقيها من التلف.

هشاشة العظام

لاحتوائها على الكالسيوم فهى تحمى من هشاشة العظام، وتقوى عضلات الجسم.

الإجهاد

تمد الجسم بالطاقة والحيوية والتي يحتاجها خلال الصوم للتخلص من الإجهاد الذى يشعر به الصائم.

​