أزياء سيرين عبد النور في مسلسل الهيبة تشغل الانستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 01:39 مساءً - الجميع كان بانتظار عرض مسلسل "الهيبة -الحصاد" ليشاهد أزياء سيرين عبد النور التي ستطل بها من خلال دورها كالإعلامية "نور رحمة"، وإلى اليوم وبعد مرور عدد من أيام شهر رمضان، وعدد من حلقات المسلسل، شاهدنا سيرين في 4 اطلالات مختلفة شغلت بها وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص الانستقرام، حيث إنّ الستايل الذي اعتمدته في المسلسل لافت، جمع بين الأسلوب الأنثوي مع لمسات من العصرية، وبالرغم من أنه مبالغ به قليلًا لدورها كصحافية، غير أنها بشكل عام بدت أنيقة وجميلة، وإليكِ أبرز اطلالات سيرين عبد النور حتى الآن في مسلسل الهيبة الحصاد.





فستان بليزر كارو اختارته سيرين عبد النور:



اختارت سيرين عبد النور في هذا اللوك، فستانًا قصيرًا بنقشة الكارو بقصة البليزر مع صفّي أزرار، ونسقت معه جزمة عالية من الجلد يصل طولها حد أعلى حد الركبة، وشنطة يد من الجلد باللون البيج من “غوتشي” Gucci، وبرأيي أنّ اللوك ذكّرنا قليلًا باطلالات الكريسمس.



تايور باللونين الأسود والأبيض اختارته سيرين عبد النور:



في اطلالة ثانية لـ سيرين في مسلسل الهيبة، شاهدناها في تايور باللونين الأسود والأبيض، عبارة عن تنورة قصيرة مع جاكيت بليزر - وهذا النوع من التايورات رائج جدًّا هذا الموسم- وقد نسقت معه شنطة يد كبيرة من الجلد الأسود، وحزامًا على الخصر باللون الأصفر من “أوف وايت” Off-White أضافت من خلاله لمسات من العصرية.



اطلالة أنثوية ناعمة في فستان معرق بالورود اعتمدتها سيرين:



لوك مختلف اعتمدته سيرين عبد النور هذه المرة، حيث اختارت فستان ميدي باللون الأسود معرقًا برسومات الورود الملونة، تصميم الفستان ناعم يلتف حول الجسم مع أكمام طويلة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود بتصميم كلاسيكي.

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فستان ميدي رمادي اختارته سيرين:



أحد أجمل اطلالات سيرين عبد النور في المسلسل حتى الآن برأيي، ولا سيّما أنها مثالية لدورها كإعلامية، في هذا الفستان الميدي باللون الرمادي وبقَصّته الضيّقة التي ناسبت قوامها الممشوق، وقد زينت خصرها بحزام باللون الأسود وأكملت اللوك بشنطة يد كبيرة من الجلد، وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود.





شاهدي اطلالات سيرين عبد النور في مسلسل الهيبة حتى الآن، واخبرينا رأيكِ بها.

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