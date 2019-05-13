عبايات كتان مناسبة لعزوماتكِ في رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 مايو 2019 01:39 مساءً - عبايات الكتان أصبحت لها شهرة واسعة بموديلات تصميم العبايات، لا سيما بفصل الصيف، مع الموديلات المميزة والتطاريز المختلفة، وتفضل الكثير من السيدات والصبايا اعتماد خامة العبايات تحديدًا، كعباية استقبال بالمنزل، لمناسبات العزائم الكبيرة، لسهولة الحركة، وستظل محافظة على أناقتها وجمالها كذلك.



لذلك اخترنا لكِ اليوم في "الخليج 365.نت"، مجموعة مختلفة من عبايات كتان مناسبة لعزوماتكِ في رمضان.

العباية المنسدلة للوك كاجوال



هذه العباية المنسدلة والواسعة من kettan abayas كتان عباية، سوف تمنحكِ لوك شبابيًّا، حتى وإن كنتِ سيدة بعمر الأربعين ستبدين معها أنيقة وجذابة، بخاصة وأنّ درجة البيج الأوف وايت، والتطاريز بالخيوط الصفراء، مناسبة لكل ألوان بشرة الصبايا لا سيما بشرتنا الخمرية المميزة.



أما هذا التصميم المفتوح من Antaka Abaya أنتكا عباية، فهو لاطلالتكِ إن كنتِ تحبين ارتداء الكاجوال والبناطيل العصرية مع العباية، نسقيها مع الكعب العالي، ومن الممكن أيضًا أن تعتمديها لمشاويركِ البسيطة.

لفتنا العباية من Abaya Dk عبايه دي كي بلونها الزهري البسيط، مناسِبة أكثر للمراهقات، لاطلالة محتشمة، وتُبرز جمالكِ مع حزام الخصر، اختاري معها سليبر أو شبشبًا مفتوحًا بالستايل الأنثوي المخمل.

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الألوان المبهجة لعبايات هذا الصيف



مازالت الألوان المبهجة مثل الأخضر الباستيل مسيطرةً على عالم موضة العبايات هذا الصيف، تألقي بها لتمنحكِ مزاجًا جيدًا، كالعباية من Zeina Abaya زينة عبايه، مع تطاريز الورود البيضاء البارزة، ونسقي لفة حجاب باللون الأبيض، وحذاءًا مدببًا أو شفافًا.

عباية لينن لوفت linen_loft مع رسومات الخيوط على أشكال فروع الشجر، مثالية لاطلالتكِ في الصيف الحار، وبأجواء رمضان المميزة، نسقيها مع حزام الخصر من خامة العباية نفسها، وارتدي معها الجينز الأسود، أو التنانير الميدي.