عمرو أديب يحتفل بعيد ميلاد لميس الحديدي في حضور نجوم الفن

أقام الإعلامي عمرو أديب، حفل عيد ميلاد زوجته، الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس بمنزله، بحضور العديد من رموز والفن والرياضة والإعلام.

حيث حرصت العديد من الفنانات، على حضور حفل عيد الميلاد، الذي أقيم خلال حفل سحور.

وتألقت العديد منهن، بملابس ملائمة للشهر الكريم، كان أبرزها العباءات الملونة، والمُطعمة بالتطريزات، فضلًا عن القفطان المغربي.

ونشرت كلًا من الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة التونسية لطيفة، العديد من صور الحفل، التي أظهرت معظم الحضور، فتألقت بوسي، بعباءة شفافة مُطرزة، ارتدت معها بدلة جينز بدون أكمام، في حيث ظهرت صاحبة الحفل، الإعلامية لميس، بقفطان مغربي بألوان الذهبي، والبرتقالي.

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وارتدت كلا من الفنانة نيلي كريم، وكارول سماحة، ملابسة سوداء كلاسيكية، في حين تألقت العديد من الفنانات بعباءات فضفاضة وملونة، أبرزهن الفنانة غادة رجب، ولطيفة، ومنى عبد الغني.

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