طريقة عمل الممبار .."ني في ني"

الممبار من الأكلات التي لا تقدم بشكل يومي لكنها من الأكلات الموسمية أو عندما تأتي على البال، فهي ليس مجرد أكله "حرشة" فقط بل تتميز بغناها بالكالسيوم والفسفور والبروتين، والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم للقيام بالعمليات الحيوية، لذلك نقدم لك اليوم طريقة سهلة لعمل الممبار في المنزل. المكونات كيلو ممبار، نظيف ومنقوع فى خل وملح وليمون. كيلو أرز كيلو بصل مفروم ناعما كيلو طماطم مكعبات صغيرة كوب شبت مفروم كوب بقدونس مفروم كوب كزبرة خضراء مفرومه 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم 1 فلفل أخضر رومي مع وأخر حامي ويفرمو جيدا Advertisements ملح، فلفل أسود، كمون، شطه، ورق لاورا، حبهان "حسب الرغبة" 1/4 كوب زيت زيت للقلي الطريقة يخلط مكونات الحشو جيدا ومعاها ملح وفلفل أسود وكمون. يحشى الممبار بالخلطه بكمية مناسبة، حتى انتهاء كمية الممبار والخلطه. يسخن الماء في قدر كبير به بصله وملعفة من الثوم والقرفه والكرفس، وبعد تمام الغليان يضاف اليها المبار المحشي بالتدريج. يترك الممبار على النار لمدة خمس دقائق، ثم يضغط عليها برفق للتأكد من نضج الأرز. تجهز مصفاه كبيرة وعميقه ليصفى فيها الممبار المسلوق. في مقلاه عميقه بها زيت غزير يقلى الممبار حتى يأخذ اللون الذهبي. يقدم الممبار بجنب البطاطس المحمرة وطبق من الفشه المقليه والكبدة. ​

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