يهل علينا شهر رمضان الكريم وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات المغتربين فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة التي قد تكلفهم الأموال الطائلة. ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب إعدادها بكل سهولة. الكبسة المصرية المكونات 2 كوب ونص أرز بسمتي ربع كيلو لحمة ربع كيلو طماطم 2 بصلة كبيرة 2 جزرة كبيرة كاري خلطة كبسة بهارات لحم ملح فلفل طريقة التحضير - نقلي البصلة في السمن على نار متوسطة حتى يصفر لونها، ثم نضع اللحم وملعقة صغيرة فلفل أسود و قرفة وبهارات لحم، وبعد تشرب اللحم ماءه نضع معه عصير الطماطم. - يقطع الجزر مكعبات ويوزع داخل إناء اللحم ويوضع الماء المناسب لمعيار الأرز (لكل كوب أرز كوب ونص ماء). - وبعد الغليان يوضع الأرز ويقلب جيدًا مع الملح والبهارات والشطة والقرفة. - وبعد أن يتشرب الأرز تهدى النار على أقصى درجة ويترك ليُسوى على البخار. الشوربة شوربة البطاطس بالجبن المكونات 4 حبات بطاطس 2 كوب حليب 2 حبة بصل مفروم ناعم 3 أكواب مرق اللحم أو الدجاج 3 أكواب ماء لسلق البطاطس ربع كوب زبدة أو زيت نباتي ملعقة صغيرة ملح 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ربع كوب جبنة شيدر مبروشة ربع ملعقة عصير ليمون Advertisements طريقة التحضير - قشر البطاطس والبصل ونفرمهما فرما ناعما. - نضع الماء على النار ونضيف البصل والبطاطس. - نترك الخليط يغلي ربع ساعة لينضج. - نهرِس البطاطس والبصل، ونضيفهما إلى مرق اللحم أو الدجاج. - نحمر الدقيق بالزبدة قليلا، ونضيف إليه الحليب بالتدريج، مع التحريك المستمر. - نضيف مزيج الحليب والدقيق إلى البطاطا المهروسة والمرق، ونضعهم على النار. - نحرك المكونات على نار متوسطة حتى تغلي. - نترك حساء البطاطس يغلي على نار هادئة 10 دقائق. - نضيف الجبن المبروش والبقدونس وعصير الليمون، ويقدم ساخنا مع الخبز المحمص. الحلويات عصير السوبيا المثلج سموزي المكونات لتر لبن. ملعقة كبيرة فانيليا. 2 ملعقة صغيرة لبن بودرة. 6 ملاعق صغيرة سوبيا بودرة. 3/4 كوب من السكر. ثلج. طريقة التحضير - يطحن الثلج في الخلاط. - يضاف اللبن البودرة، والفانيليا. - تضاف كافة المكونات. - تضاف السوبيا. - تقدم مثلجة. - يمكن إضافة المكسرات. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منيو العزاب في ثامن يوم رمضان: كبسة مصرية وسوبيا سموزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.