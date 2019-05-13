فساتين من أكياس القمامة.. إطلالات المشاهير بحفل توزيع جوائز بافتا 2019

خطفت العديد من الفنانات، الأنظار أمس، خلال حفل توزيع جوائز "بافتا" 2019، الذي تقدمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، والذي أُقيم في قاعة البرت هول في العاصمة لندن.

وشهدت السجادة الحمراء، العديد من الإطلالات البسيطة، والمختلفة، والمُعاد تدويرها أيضًا، فعلى الرغم من أن اللون الأسود كان مسيطر على اختيارات العديد، إلا أن تألقن البعض بمجموعة أزياء ذات ألوان زاهية، ومختلفة.

فارتدت ديزي ماي كوبر، مؤلفة المسلسل الكوميدي "هذا البلد" فستان أسود منفوش، مُعاد تدويره، حيث صُنع من أكياس القمامة، وبحسب ما ذكرت "b.b.c" تبرعت "ماي كوبر"، بالمال المخصص لشراء الفستان الأساسي، لبنك الطعام.

كما تألقت هانا والترز، بطلة مسلسل Doctor Who، بفستان كلاسيك أنيق، بلوني الأسود، والكافيه.

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وأرتدت أوليفيا كولمان، فستان بلوني الأسود والأوف وايت، بينما وتألقت كلاً من روث ويلسون، سوزانا ريد، وبيلي بببير، بفساتين سوداء مميزة، وأنيقة.

وظهرت سورين جونز، فستان ملون من الستان، في حين ظهرت هولي ويلوجباي، بفستان مخملي كحلي، له فتحة ساق واسعة، وارتدت للولي أديفوف فستان أبيض أنيق، مع بليزر أسود.

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