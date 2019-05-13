صيحات الخلخال التي ستسيطرُ على موضة اكسسوارات صيف 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأتْ صيحات فصل الصّيف في الظّهور على السّاحة، وسط عالم الموضة، المعروف بالجنون، ومن بينها الإكسسوارات، والمجوهرات التي لا غنى عنها، لإكمال إطلالة كلّ امرأة عصريّة. وكان الخلخال أبرز هذه الصّيحات، حيث شكّل عودة قويّة.

ومن خلال خبراء الموضة، اتّضح أنّ هذه هي أبرز صيحات الخلخال، التي ستسيطر على السّاحة خلال صيف 2019:

اللآلئ

رغم أنّ اللآلئ ترتبط أكثر بتصاميم المجوهرات الأنيقة، مثل القلادات، الأقراط أو الأساور، إلا أنّها ستنضمّ إلى تصاميم الخلخال هذا الصّيف، وبأشكال مختلفة.

صدف البحر

إضافة إلى تصاميم القلادات، والأقراط، والأساور، سيدخل صدف البحر في تصميم الخلخال، وسيصبح من أبرز صيحاته هذا الصّيف.

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التّصميم الذّهبيّ

إذا شعرتِ أنّ صيحتي اللآلئ، وصدف البحر مبالغ فيهما إلى حدّ ما، يمكنكِ اختيار الخلخال ذي تصميم مذّهب، أو باللّون الذّهبيّ.

المصمّم يدويًا

إضافة إلى الصّيحات التي سبق ذكرها، تنضمّ إلى القائمة، صيحة الخلخال المصمّم يدويًا، سواء من الخيوط الملوّنة، أو الخرز، جنبًا إلى جنب مع التّصميم، ذي قطعة حليّ، أو زينة.