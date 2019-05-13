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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرتْ دار الأزياء الفرنسيّة ديور، للتوّ، أحدث صيحة لها من حقائب اليد، أطلقتْ عليها اسم "30 Montaigne"، وهو اسم المقرّ الرّئيسيّ للعلامة في باريس.
وصُمّمت الحقيبة من خلال المديرة الإبداعيّة للدّار، ماريا غراتسيا تشيوري، وتمّ رصدها لأوّل مرّة في مجموعة ديور، لموسم ما قبل خريف 2019. وهي حقيبة مستوحاة من الصّور الظّليّة من الستينيات، ومزيّنة بحزام الكتف، وقفل ذهبيّ على شكل الأحرف الأولى CD للعلامة الفرنسيّة.
وتأتي في خمسة ألوان مختلفة من جلد العجل، بالإضافة إلى نسختين بطبعة الشّعار الأيقونيّ، ويبلغ سعرها 3550 دولارًا، وقد طَرحتْ ديور الصّور الأولى من حملتها الإعلانيّة الجديدة، حيث شاركتْ الممثلة الشّابّة، جنيفر لورانس، وكذلك نخبة من مؤثّرات الموضة.
ويتوقّع خبراء الموضة، أنْ تكون "30 Montaigne"، واحدة من أكثر الحقائب شعبيّة في أشهر الصّيف المُقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه الحقيبة من ديور هي الأكثر شعبيّة في صيف 2019.. وسعرها معقول! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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