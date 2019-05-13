"كاردي بي" بإطلالة غريبة في شوارع ميامي.. وترتدي "الروب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي بإطلالة غريبة في شوارع فلوريدا.

وارتدت النجمة الأمريكية رداء حمامها المفضّل المصنوع من القماش ذي اللون الأبيض"الروب" للتسوّق في بال هاربور ومول أفينتورا في ميامي يوم السبت.

من الواضح أن لباس النجمة الحائزة على جائزة غرامي، والبالغة من العمر 26 عامًا، كان بمثابة هدية تذكارية من إقامتها في فندق صن وست ماركيز في ويست هوليود.

وتسوّقت النجمة بهذا المظهر في مجموعة من المتاجر الفاخرة مثل غوتشي وغيرها، وأكملت الإطلالة الغريبة بزوج من الأحذية الجلدية سوداء اللون.

Advertisements

وظهرت كاردي بنفس الشعر المستعار متعدد الألوان الذي ظهرت به أثناء أدائها في ميامي LIV مساء الجمعة، كما وضعت نفس المكياج الثقيل.

وفي هذه الأثناء شارك زوج النجمة "كاردي"، المغني أوفست صورة له وهو يحتضنها مع التعليق: "مكاني السعيد".

وتزوجت كاردي وأوفست البالغ من العمر 27 عامًا في سبتمبر 2017 بعد سبعة أشهر فقط من المواعدة، ومنذ ذلك الحين واجهتها ادعاءات الغش في عام 2017 ومرتين في عام 2018.