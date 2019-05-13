افتتاح أول صالون تجميل "للمُحجبات فقط" في نيويورك

نيويورك - لايف ستايل افتتحت شابة أميركية من أصول مسلمة أول صالون تجميل خاص بالنساء المحجبات في نيويورك . وقالت صحيفة نيويورك بوست إن "هدى قوهشي"، التي ترتدي الحجاب، عانت من انعدام صالون مخصص للمحجبات لكون كل الصالونات في الولايات المتحدة مختلطة. وقد يهمك أيضًا:

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